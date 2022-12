Lukaku, ottimi segnali con la Reggina! Inter-Napoli nel mirino – TS

Romelu Lukaku è sceso in campo dal 1′ in Reggina-Inter e, oltre a siglare un gol, ha fornito una prestazione incoraggiante. Secondo Tuttosport il belga si candida per una maglia da titolare in per la sfida contro il Napoli del 4 gennaio

SEGNALI – Romelu Lukaku ha sciolto ogni dubbio circa le sue condizioni post Mondiale. Il belga, nell’amichevole disputata fra Reggina ed Inter, ha mostrato segnali incoraggianti: 87 minuti in campo ed un gol, un palo colpito ed una prestazione fatta di corsa e di pressing a tutto campo. Secondo Tuttosport l’affinità con Dzeko, suo partner d’attacco nella sfida del “Granillo” è ancora da affinare ma Inzaghi, considerato che Lautaro Martinez rientrerà solo il 29 dicembre, pensa a riproporre “Big Rom” ed il bosniaco come coppia d’attacco per la sfida del 4 gennaio fra Inter e Napoli.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini