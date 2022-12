Garbo: «L’Inter uscirà malissimo dai problemi. Marotta cade sempre in piedi»

Garbo dice la sua sull’Inter e su alcuni temi che gravitano intorno al mondo nerazzurro nelle ultime ore. In collegamento a TMW Radio, il giornalista parla anche del futuro di Marotta. Di seguito le sue dichiarazioni.

SITUAZIONE PREOCCUPANTE – Daniele Garbo parla dell’Inter e dei problemi che riguardano la proprietà e la dirigenza nerazzurra. Intervenuto in collegamento a TMW Radio, il giornalista afferma: «Mi auguro che non sia vero che Giuseppe Marotta (vedi articolo) vada via. Lui è un eccellente dirigente, tornato nel mirino della Juventus. Non so se lui abbia voglia di andare ma l’offerta può essere anche che lo interessi, visto i problemi dell’Inter. Marotta cade sempre in piedi. Le problematiche finanziarie dell’Inter sono dati incontestabili. Steven Zhang non ha i soldi da tirar fuori, mi sembra evidente. E questo è clamoroso se si pensa che nella dirigenza nerazzurra ci sia uno dei massimi dirigenti italiani. Anche se la colpa non è sua, ma della proprietà che è rimasta con il cerino in mano. Ho la sensazione che l’Inter ne uscirà malissimo. Quale situazione societaria tra Inter e Juventus mi preoccupa di più? Sono situazioni diverse anche se, per certi versi, si assomigliano. Anche se la Juventus dovesse essere venduta, credo che siano i nerazzurri a rischiare di rimanere in grosse difficoltà».