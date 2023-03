Paganin: «Inter, difficile con la Fiorentina! Inzaghi? Troppi i 9 KO»

L’ex nerazzurro, Paganin, ha parlato della sfida fra Inter e Fiorentina, prevista per sabato. Poi qualche considerazione sul futuro di Inzaghi

GARA COMPLICATA − Massimo Paganin, intervenuto a Radio Firenze Viola, ha parlato del match di sabato: «Entrambe le squadre si giocano tanto in questo finale di stagione. La gara di sabato sarà complicata per l’Inter. La Fiorentina nelle ultime gare, dalla trasferta di Braga, è cambiata completamente. Non è una questione tecnica ma mentale. In questo momento è una squadra in grande salute. Simone Inzaghi in discussione? Non posso negare che nove sconfitte in campionato siano troppe per l’Inter, poi la società farà le sue valutazioni anche al netto del percorso in Champions League».