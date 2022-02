Padovan: «Quota scudetto Allegri? Inter e Milan continuano a perdere punti»

Giancarlo Padovan dagli studi di Sky Sport dice la sua riguardo la quota scudetto in Serie A secondo Massimiliano Allegri, considerando anche i punti persi di Inter e Milan.

QUOTA SCUDETTO – Padovan risponde ad Allegri riguardo la possibile quota scudetto: «Per quanto riguarda la lotta scudetto è ancora tutto da decidere. Le squadre milanesi fanno di tutto per non fare punti. Oggi il Napoli ha una grande occasione. Prima o poi Inter e Milan torneranno a marciare, ma Allegri fa un discorso teorico perché nessuno di noi avrebbe pensato che l’Inter avrebbe perso cinque punti su sei contro due squadre possibili, e che il Milan avrebbe perso quattro punti su sei, e invece è successo. La quota scudetto la fai ipotizzando i risultati delle altre squadre, ma se quelle che ti stanno davanti non fanno quei risultati allora la quota scudetto si abbassa. Io non credo ad Allegri perché non mi pare plausibile che tre squadre che stanno davanti la Juventus crollano tutti e tre».