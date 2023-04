Padovan: «Momento decisivo per l’Inter. Lukaku sotto esame»

Giancarlo Padovan introduce su Sky Sport la partita tra Inter e Fiorentina di questo pomeriggio di Serie A. Il giornalista ritiene Romelu Lukaku sotto esame in questo finale di stagione.

PERIODO – Il momento è di quelli importanti per l’Inter, Giancarlo Padovan lo conferma su Sky Sport: «Questo è il momento decisivo in campionato, in Coppa Italia e in Champions League per l’Inter. Lukaku deve dimostrare quello che vuole fare da grande, ossia l’anno prossimo. Sarà importante capire se l’Inter lo riscatterà o lo lascerà tornare al Chelsea. Certamente l’attacco è sotto esame, è un giocatore dal quale ci si aspettava molto e ha reso poco».