Padovan: «Milan involuto, se Inter vince è fuori! Piace anche ai non interisti»

Padovan vede in Inter-Milan l’ultima chance rossonera per dire la sua in chiave scudetto. Il giornalista sportivo, ospite negli studi di Sky Sport, dubita che l’Inter possa fallire l’occasione di estromettere i cugini dalla corsa al tricolore

DERBY DECISIVO – Non sembra avere dubbi Giancarlo Padovan in vista di Inter-Milan di Serie A: «L’Inter è favorita perché é in testa alla classifica. Ed è consapevole della sua forza. Ha tutti gli effettivi a disposizione (in realtà mancano per infortunio Joaquin Correa e la novità Robin Gosens, ndr) e gente che segna. E addirittura concorrenza in attacco! L’Inter ha una qualità di gioco che piace anche ai non interisti, mentre il Milan queste cose le ha un po’ tutte smarrite o comunque subite, per colpa propria. Il Milan è un po’ involuto. Nella partita secca normale dire Inter. Se l’Inter vince questo Derby di Milano, il Milan è fuori. L’Inter scappa e il Milan perde l’ultima occasione. Anche se è vero che poi c’è Napoli-Inter, ma sarebbero comunque troppi punti da recuperare…». Questo il pensiero di Padovan sullo scontro al vertice Inter-Milan.