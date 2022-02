Tavelli: «Sanchez? Una meravigliosa alternativa, ma i titolari sono altri!»

Sanchez è un po’ l’uomo del momento in casa Inter, dopo il gol all’ultimo respiro nella finale di Supercoppa contro la Juventus. Il cileno ha continuato a far bene anche in Nazionale, mettendo a segno due gol (vedi articolo). Secondo Fabio Tavelli, intervenuto a Sky Sport, l’ex Barcellona è una meravigliosa alternativa utile soprattutto a gara in corso

ALTERNATIVA DI LUSSO – Alexis Sanchez vive un ottimo momento di forma e consapevolezza. Secondo Fabio Tavelli però la coppia titolare dell’Inter deve sempre essere quella formata da Edin Dzeko e Lautaro Martinez: «Sanchez merita di essere preso in considerazione, io penso che la coppia migliore sia sempre Dzeko-Lautaro Martinez. Il cileno può rompere le partite, entrare e fare anche dei danni eventualmente ma in uno spicchio più breve di partita. Poi sarà anche una questione di valutazione fisica quindi Simone Inzaghi dovrà verificarne le condizioni. Lautaro arriva un giorno prima, solitamente è la sua prima scelta e mi stupirei tantissimo se non dovesse scendere in campo dal 1′».

ARMI – Tavelli parla poi del confronto con Olivier Giroud: «Sono giocatori diversi, Sanchez ha costruito la prima parte della sua carriera in provincia. Poi ha avuto la bravura di farsi comprare a molti soldi. Nessuno dei due sarebbe la prima scelta ma negli assalti finali Giroud con tanti palloni in area può fare il suo così come Sanchez quando c’è campo a disposizione. Sono due meravigliose alternative ma i titolari sono altri».