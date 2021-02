Padovan: Â«Milan-Inter sfida decisiva. Conte non fallirÃ  corsa scudettoÂ»

Padovan: «Milan-Inter sfida decisiva. Conte non fallirà corsa...

Padovan: «Milan-Inter sfida decisiva. Conte non fallirà corsa scudetto»

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di “Sky Sport”, ha parlato di Milan-Inter, in programma domenica. Secondo il giornalista la squadra di Conte non fallirà la corsa scudetto in Serie A

CORSA – Giancarlo Padovan analizza il momento dei nerazzurri, in testa alla classifica dopo la vittoria arrivata in Inter-Lazio: «Conte non fallirà la corsa scudetto. Domenica è stata una svolta, c’è stato un sorpasso, e domenica contro il Milan può essere decisiva. Eriksen o Vidal? Il cileno si è allenato a parte, mi sembra fuori dai radar. Eriksen ha fatto bene da mezzala, ha reso di più rispetto a quando ha giocato davanti alla difesa».