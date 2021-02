Milan, Pioli pensa all’Inter: contro la Stella Rossa out Ibrahimovic? – Sky

Pioli Milan

Il Milan sfiderà l’Inter domenica in uno dei match decisivi per il campionato. Prima però, i rossoneri, saranno impegnati nella sfida di Europa League contro la Stella Rossa, in programma giovedì. Pioli, in vista dell’impegno decisivo in Serie A, pensa al turnover. Le ultime da “Sky Sport”

OCCHIO AL DERBY – Il Milan si prepara a sfidare la Stella Rossa in Europa League, ma con un occhio al match di domenica con l’Inter. Nel match europeo, infatti, Pioli va verso un mini turnover per far riposare alcuni titolari nei ruoli chiave. Primo fra tutti Zlatan Ibrahimovic, apparso stanco nella trasferta contro lo Spezia: in attacco, a Belgrado, potrebbero partire dal 1′ Mario Mandzukic ed Ante Rebic, che è rientrato in gruppo e pare abbia smaltito il problema muscolare. Lo svedese, così, arriverebbe riposato alla sfida decisiva di domenica. A riportarlo Manuele Baiocchini per “Sky Sport”