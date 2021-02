Lukaku, prestazione da leader in Inter-Lazio. Adesso serve continuitÃ 

Lukaku, prestazione da leader in Inter-Lazio. Adesso serve continuità

Lukaku Inter-Lazio, copyright Inter-News.it, foto di Tommaso Fimiano

Romelu Lukaku, ha sfoderato una prestazione da vero leader in Inter-Lazio. Il belga, dopo un periodo di flessione, sembra essere tornato ad alti livelli sia fisici che mentali. Adesso, con il derby con il Milan in arrivo, serve continuità di rendimento

RIPRESA – Romelu Lukaku, dopo un periodo di flessione, in cui era apparso poco brillante, in Inter-Lazio ha sfoderato una prestazione maiuscola. Contro i biancocelesti, il belga, ha sfatato uno dei tabù che stavano caratterizzando la sua permanenza in Italia: alla Lazio, infatti, non era mai riuscito a segnare. Il ritorno ai suoi livelli arriva nel momento decisivo della stagione: domenica, infatti, c’è il derby contro il Milan, sfida al vertice che può indirizzare in maniera quasi decisiva la corsa allo scudetto.

CONTINUITA’ – Il centravanti belga, finalmente in ripresa, deve dare continuità alla prestazione superlativa sfoderata contro la Lazio. Contro il Milan, Lukaku ha sempre timbrato il cartellino: in tre sfide di Serie A contro i rossoneri il belga è sempre andato in gol. Domenica proverà ad essere nuovamente decisivo per l’Inter: una vittoria, infatti, garantirebbe una mini fuga per la squadra di Conte rendendo i nerazzurri pienamente in controllo del proprio destino e delle ambizioni scudetto.