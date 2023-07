Padovan: «Lukaku? Oltre alla finale non ha gradito l’Inter su altro»

Continua a far discutere la decisione di Lukaku di voltare le spalle all’Inter. Padovan, intervenuto nell’edizione dedicata al calciomercato di Sky Sport 24, trova un altro motivo che non sarebbe piaciuto all’ex numero 90.

DIETROFRONT – Secondo Giancarlo Padovan è davvero Romelu Lukaku l’artefice dei contatti con la Juventus: «Io ci credo, perché queste cose non nascono e non si concretizzano all’improvviso. C’è un quotidiano sportivo, il Corriere dello Sport diretto da Ivan Zazzaroni, che da settimane per non dire mesi sta seguendo questa pista e gli va dato atto che qualcosa era trapelata. Cos’è successo con Lukaku? Non ha giocato la finale di Champions League e questo a lui non è andato giù. Tutto ci può stare, ma soprattutto nell’ultimo periodo vedeva i rilanci dell’Inter un milione alla volta che non erano sufficienti. L’Inter adesso è senza due portieri e due centravanti. Juan Guillermo Cuadrado? Me lo aspettavo, è una mossa da Giuseppe Marotta. Me l’aspettavo l’anno scorso ma poi Cuadrado ha rinnovato, per me è in forte calo ma è un giocatore che ha tanta esperienza. Se gli fai fare tutta fascia non più».