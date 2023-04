Padovan: «Juventus-Inter? Inzaghi l’ha impostata per non perdere»

Giancarlo Padovan, ospite a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, ha detto la sua sulle tante critiche piovute sull’Inter e la Juventus per il gioco espresso in Coppa Italia. Focus in particolare su Inzaghi

VINCE LA PAURA − Giancarlo Padovan ha espresso un suo parere sulle molteplici critiche piovute dopo la semifinale di Coppa Italia tra bianconeri e nerazzurri per il gioco espresso. Le sue parole: «L’Inter ha fatto più della Juventus in Coppa Italia, non me ne vogliano i tifosi bianconeri. Secondo me il pareggio è giusto però i nerazzurri hanno fatto qualcosa di più. Figuriamoci allora cosa ha fatto la Juventus. La partita è stata brutta sì, ma in questi casi conta anche la contingenza. Cosa vuol dire? L’Inter aveva paura di perdere un’altra partita. Simone Inzaghi ha impostato la squadra per non perdere. Ci sono stati tanti passaggio orizzontali, tanti passaggi al portiere. Ritmo basso perché così difficilmente rischi di subire gol. Quindi la gara non era studiata così per far annoiare i tifosi interisti, ma perché la squadra veniva da un periodo di risultati negativi. A mio parere l’Inter ha giocato meglio con la Fiorentina anche se ha perso. Però il calcio va così.».