Padovan: «Inter, Sassuolo incidente di percorso! Ma gli infortuni…»

Padovan ha detto la sua sulla situazione in casa Inter. I nerazzurri domani giocheranno a Salerno contro la Salernitana dopo il KO col Sassuolo

INFORTUNI E CAMPO − Le parole di Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, in merito alla situazione in casa Inter: «Klaassen va bene per tutte le stagioni, potrebbe essere anche lui il giocatore alzato in attacco. Ma in questo caso giocherebbe a centrocampo. Sono assenze che creano qualche malumore, soprattutto dopo una sconfitta, dove eri in vantaggio e potevi fare tante cose buone poi non fatte. C’è da stare attenti, per rosa e organico resta la più forte. Il Sassuolo è stato un incidente di percorso e l’Inter, per me, ritornerà subito a correre a Salerno».