Inter-Torino Primavera 3-0 al 45′: Kamate incanta e fa due gol

Termina sul punteggio di 3-0 il primo tempo di Inter-Torino Primavera, sfida valevole per la quinta giornata del campionato di categoria (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo fin qui.

DOMINIO − Al Konami Centre primo tempo intenso tra Inter e Torino. I nerazzurri, secondi in classifica, vanno a caccia del quinto risultato utile di fila in campionato. I ragazzi di Chivu partono forte e dopo 13′ passano in vantaggio: Berenbruch lancia Di Maggio, che viene toccato da Dellavalle in area di rigore. Dal dischetto, para Abati e sulla doppia ribattuta è ancora il rigorista nerazzurro a metterla dentro. La reazione granata arriva al minuto 23 con Savva, che calcia verso la porta di Calligaris, ma bravo il portiere nerazzurro a deviare in angolo. Lo stesso Savva ci riprova sette minuti più tardi, con un tiro da dentro l’area di rigore. Per fortuna dell’Inter, la sfera impatta la parte bassa della traversa. Ma dopo lo spavento, i nerazzurri ritrovano la gioia: minuto 35′, Quieto scappa sulla fascia sinistra scartando con un tunnel Bianay. L’esterno si ferma poi in area, crossa con un tocco di fino e Kamate sul secondo palo al volo di destro mette alle spalle di Abati. L’Inter non si ferma e al 40′ trova addirittura il 3-0 sempre con Kamate. Il primo tempo termina in dominio.