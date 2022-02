Padovan: «Inter, poche chance con il Liverpool! Una cosa fa la differenza»

L’Inter ha pareggiato con il Napoli mentre il Milan ha trionfato con la Roma, scavalcando i nerazzurri in classifica. Padovan – ospite negli studi di Sky Sport 24 -, commenta la lotta scudetto e si proietta alla sfida di Champions League tra i nerazzurri e il Liverpool

TRA CAMPIONATO E CHAMPIONS – L’Inter perde la vetta della classifica dopo la vittoria del Milan con la Sampdoria. Secondo Giancarlo Padovan, i rossoneri hanno un vantaggio: «Il Milan è inferiore al Napoli e all’Inter ma non ha le coppe. Questa settimana il Milan guarda e i nerazzurri giocano e poi succederà ancora: questo è un vantaggio». Padovan si concentra poi sul prossimo impegno dell’Inter in Champions League: «L’intensità è ciò che fa la differenza. I nerazzurri, a meno che non succeda qualcosa di inaspettato, penso abbiano poche chance contro il Liverpool però la partita si gioca. L’andata è in casa e vediamo. Se mi dici chi è favorito, dico il Liverpool. Gli obiettivi della squadra di Simone Inzaghi sono scudetto e Coppa Italia, non la Champions League».