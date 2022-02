Sassuolo-Roma, Ferrari ammonito: salterà la prossima sfida con l’Inter

Il Sassuolo sta giocando proprio in questi minuti con la Roma. Ferrari, difensore neroverde, era diffidato e con il giallo rimediato salterà la prossima sfida di campionato con l’Inter

ASSENZA – Il Sassuolo sta giocando con la Roma nel match valevole per la venticinquesima giornata di Serie A (QUI le parole di Giovanni Carnevali nel pre-partita). I neroverdi di Alessio Dionisi perdono Gian Marco Ferrari per la prossima sfida di Serie A con l’Inter, in programma domenica 20 febbraio alle ore 18.00 a San Siro. Il difensore era diffidato ed è stato ammonito.