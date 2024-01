Padovan: «Inter ad oggi non ha eguali! Supercoppa? Mio pronostico»

L’Inter è attesa dalla sfida contro il Napoli in finale di Supercoppa. Giancarlo Padovan, dagli studi di Sky Sport, parla così della finalissima in programma questa sera a Riyadh

SUPERCOPPA – Queste le considerazioni di Padovan: «L’Inter è migliorata. La partita contro la Lazio è esemplificativa: non stanno bene, stanno benissimo. Tirati a lucido per la Supercoppa. Per me farà benissimo anche col Napoli e vincerà la Supercoppa. In questo caso è facile sbilanciarsi: ha tutti a disposizione, è in forma, brilla, è forte. Non è imbattibile, però è una squadra che oggi non ha eguali»