Ravanelli: «Inter troppo in forma per farsi sfuggire la Supercoppa!»

Tempo di Supercoppa Italiana per Inter e Napoli, che domani sera si sfideranno in finale a Riyad. Fabrizio Ravanelli, ospite di Pressing, inquadra lo stato di forma delle due squadre.

VICINA ALLA PERFEZIONE – Chi la spunterà in Arabia Saudita fra Inter e Napoli per la vittoria della Supercoppa Italiana? Fabrizio Ravanelli sembra avere le idee chiare sul match di Riyad: «L’Inter ha fatto una partita contro la Lazio straordinaria. Per raggiungere la perfezione forse è mancato qualcosa in zona conclusiva perché avrebbe dovuto fare molti più gol, anche se ne ha fatti tre. Il Napoli ha vinto meritando con grande carattere e determinazione. Ma l’Inter è stata davvero incredibile quindi la vedo sulla carta avvantaggiata. Tuttavia, in una finale tutto può succedere e si parte da zero. Ma quest’Inter in questo momento mi sembra troppo in condizione per farsi sfuggire questo trofeo».