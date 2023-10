Osimhen out per infortunio: non ce la fa per l’Inter? Lo scenario − Sky

Osimhen si è infortunato in nazionale e il Napoli ha riferito la diagnosi del suo infortunio tramite un comunicato ufficiale. Le ultime per la gara contro l’Inter che si giocherà a dicembre.

INFORTUNIO E SCENARIO − Victor Osimhen si è infortunato con la Nazionale Nigeriana. A rendere noto l’esito degli esami strumentali svolti è stato il Napoli tramite un comunicato ufficiale: «Dopo l’infortunio subìto in Nazionale, Victor Osimhen oggi è stato visitato e sottoposto ad ulteriori accertamenti. Questi hanno evidenziato una lesione di medio grado del bicipite femorale della coscia destra. L’attaccante azzurro ha iniziato le terapie all’SSCN Konami Training Center». Il giocatore salterà quindi sicuramente le gare prima della nuova sosta per gli impegni delle nazionali previsti a novembre. Secondo Sky Sport potrà rientrare solo alla fine del mese prossimo, se tutto procederà come da programma. In questo modo dovrebbe farcela per l’Inter. Con i nerazzurri il match è fissato per il 3 dicembre al Maradona. Seguiranno aggiornamenti.