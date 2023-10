Serie A, spaccatura per i diritti televisivi. Tentativo Oaktree – CF

Non hanno ancora trovato un accordo i 20 club di Serie A per quanto riguarda i diritti televisivi. Da una parte chi vorrebbe accettare le offerte dei broadcaster e dall’altra chi vorrebbe istituire il canale di Lega. Che vedrebbe protagonista Oaktree – fondo che ha stanziato un prestito a Suning per l’Inter – come riporta anche Calcio e Finanza.

Fonte: Calcio e Finanza