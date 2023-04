Orsi: «Inter-Juventus? Per Inzaghi tutto da perdere! Su Brozovic…»

Cresce l’attesa per Inter-Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia. Orsi parla di paradossalità per l’Inter in base al risultato che uscirà stasera. Le sue considerazioni su Inzaghi e Brozovic

PARADOSSALE − Sulla falsariga di Roberto Pruzzo (vedi articolo), anche Nando Orsi a Radio Radio parla di situazione paradossale per i nerazzurri: «Mi aspetto un derby d’Italia come quelli di una volta, anche nervoso. Mi aspetto di vedere una partita di altri tempi. Calhanoglu-Barella-Mkhitaryan il centrocampo tipo? Brozovic è diventato un giocatore nelle rotazioni perché Calhanoglu ha fatto bene. Ma si possono alternare. È una buona alternanza. Paradossale questa partita sia per l’Inter che per Inzaghi. Se la vinci importa poco, se la perdi vai a finire sul banco degli imputati. Inzaghi ha tutto da perdere e nulla da guadagnare. Solitamente queste partite le prepara molto bene, ma non c’è una favorita. Ci sono due squadre che vogliono allievare delle sofferenze, un brodino che ti possa scaldare lo stomaco in attesa dei trofei più importanti».