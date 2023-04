Pruzzo: «Alla società Inter la Coppa Italia conta zero! Paradosso»

Pruzzo convinto che la Coppa Italia sia per l’Inter, intesa come società, un ‘porta ombrelli’. Poi individua due situazioni paradossali

IMPORTANZA SCARSA − In collegamento su Radio Radio, Roberto Pruzzo sottostima la Coppa Italia per l’Inter: «La Juventus conta molto su questa partita più dell’Inter, che ha il pensiero di puntare ad entrare nelle prime quattro e ha anche una semifinale di Champions League da giocare. Questa Coppa Italia è veramente il porta ombrelli, alla società frega zero. A Inzaghi ovviamente può contare perché uscire aggraverebbe anche sulla sua situazione già in bilico. Da altre parti lo avrebbero mandato via, qua non è successo per l’Inter ha raggiunto meritatamente la semifinale di Champions League. L’obiettivo dell’Inter è l’Euroderby e arrivare tra le prime in campionato. Situazione paradossale perché la squadra era partita per vincere lo Scudetto. Paradossale anche Lukaku, che segna due gol e va in panchina subito dopo. Non è il caso!».