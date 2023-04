Orsi: «Inter, è il momento di stare uniti! Esonero Inzaghi? Destabilizzante»

Nando Orsi, intervenuto nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, ha commentato così il momento dell’Inter sconfitta dal Monza ed attesa dalla sfida contro il Benfica

UNITA’ – Queste le parole di Orsi: «Voci esonero di Inzaghi? All’Inter in questo momento serve molta tranquillità. Il campionato deve essere messo da parte in questo momento, le sconfitte sono troppe e il pensare alla Champions League è la cosa primaria. Parlare di esonero secondo me è destabilizzante, soprattutto nel momento in cui devo fare una partita così importante. L’ultima volta che l’Inter è arrivata in semifinale è nell’anno del Triplete. E il momento per stare uniti e dare supporto all’allenatore che potrà sicuramente aver sbagliato in campionato, ma nelle Coppe ha una preparazione diversa. Diciamo che molte volte, i giocatori, dovrebbero darsi una regolata nelle prestazioni in campionato rispetto a quelle in Champions League».