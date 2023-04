Ramazzotti: «Inzaghi? In caso di esonero traghettatore! Per il futuro due nomi»

Il giornalista Ramazzotti, intervenuto nel corso della trasmissione Tutti Convocati in onda su Radio 24, ha fatto il punto su Inzaghi e sul possibile futuro del tecnico dell’Inter.

ADDIO VICINO – Queste le parole di Andrea Ramazzotti: «Simone Inzaghi? L’esonero è l’estrema ratio. Se mercoledì dovesse andare male ci sarebbero riflessioni profonde dei dirigenti. Puoi andare avanti con Inzaghi, con i rischi che comporta dal punto di vista psicologico l’eventuale eliminazione dalla Champions League abbinata ai risultati del campionato. Dall’altro c’è quella di pendere un allenatore che sarebbe un traghettatore. Per il prossimo anno l’Inter ha in testa il nome di Roberto De Zerbi in primis e quello di Thiago Motta. Traghettatori? Cristian Chivu, o uno che ha l’Inter nel DNA come Walter Zenga o Esteban Cambiasso. Prima di tutto è necessario vedere cosa succede col Benfica. Fermo restando che al tecnico va riconosciuto il grande lavoro svolto nell’ultimo anno e mezzo abbondante in Europa. Questo gli va riconosciuto. Il problema è il rendimento in campionato da febbraio in poi, con una classifica non da Inter. Spogliatoio? Non c’è scollamento con la squadra».