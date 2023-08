Orsi: «Carlos Augusto non patirebbe l’Inter. Samardzic? Stranezza»

C’è Carlos Augusto per l’Inter, nel caso ancora concreto di una partenza di Gosens. Non è più invece sicuro l’arrivo di Samardzic, viste le difficoltà emerse ieri col padre-agente: questo ha sorpreso Orsi, che a Radio Radio Mattino afferma di come pensava fosse tutto fatto.

NUOVO CAOS – Fernando Orsi valuta lo stop su Lazar Samardzic: «Sono cose che sul mercato succedono. Tante situazioni sono arrivate al limite della firma e poi sono tornate indietro per cose che non andavano. Ci sono i procuratori, le mediazioni e gli intermediari: a volte queste cose non vanno per il verso giusto. Mi sembra strano che l’Inter rinunci sul giocatore a questo punto. Qualche intoppo c’è stato, non penso per volontà di Samardzic ma più sui procuratori e le commissioni. Carlos Augusto? A me convince soprattutto perché non ha convinto Robin Gosens all’Inter, che non è più quello dell’Atalanta. Carlos Augusto l’ho visto e credo che non patirebbe San Siro».