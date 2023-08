Pruzzo: «Mercato Inter? Perso tanto tempo. Samardzic da capire»

Le difficoltà sul mercato per l’Inter sono date anche da una tempistica troppo lunga nel chiudere le trattative. Di questo, così come dell’imbarazzante situazione Samardzic, ha parlato l’ex attaccante Pruzzo durante Radio Radio Mattino.

OBIETTIVI CAMBIATI – Roberto Pruzzo entra nel merito degli errori dell’Inter sul mercato: «Loro sono partiti da Romelu Lukaku, credo con volontà di riportarlo. Via via hanno lasciato andare tutte le altre opzioni, ora partiranno così cercando di capire cosa può offrire questo pazzo mercato. Credo che, da qui in avanti, le società debbano guardare alla prima di campionato: magari parti bene, prendi un po’ di fiducia e lasci perdere tutto il resto. Il tempo c’è, l’Inter ne ha perso tantissimo e se ne perde un altro non è che cambia molto. Questo vale anche per la Roma, in questo momento: non è che se prendi uno adesso ti fa la partita domenica. Lazar Samardzic? Bisogna capire cosa succede in queste trattative, che comportano l’intrusione di più persone. Questo porta a difficoltà dell’ultima ora, dove ognuno vuole avere il suo e ci può stare che ci siano delle incomprensioni dell’ultimo momento. Poi può succedere che il giocatore vada da un’altra parte, vediamo come va a finire. Il giocatore mi piace molto».