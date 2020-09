Orrico: “Juventus e Inter alla pari. Nainggolan e Perisic? Non capisco…”

Condividi questo articolo

Corrado Orrico

Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter, ha parlato della corsa alla vittoria della Serie A tra Juventus e squadra nerazzurra e di Radja Nainggolan e Ivan Perisic

CAMPIONATO – Queste le parole di Corrado Orrico, ex allenatore dell’Inter, sulla Serie A, ai microfoni del “Processo di Sportiva”. «Juventus e Inter sono sullo stesso piano. Il Covid ha stravolto i ritmi di preparazione e le squadre si sono ritrovate con il campionato in faccia».

CENTROCAMPISTI – Orrico su Radja Nainggolan e Ivan Perisic. «Non capisco perché l’anno scorso sono stati trattati in malo modo e adesso li vedo in campo, dato che entrambi andranno via. Eriksen? Va messo un po’ da parte perché Sensi lo vedo molto meglio».

SOSTITUZIONI – Orrico sui 5 cambi concessi alle due squadre nelle partite. «Se in panchina alcune squadre non hanno giocatori migliori di quelli in campo, tanto vale che restino con gli stessi 11. I cambi sono un test per l’allenatore perché le sostituzioni hanno sempre un seguito».