Inter, Gervinho Ã¨ colpo solo da ultimi giorni: dipende da Pinamonti – Sky

Inter, Gervinho è colpo solo da ultimi giorni: dipende da Pinamonti – Sky

Condividi questo articolo

Photo 187915071

Gervinho è un possibile colpo last minute per l’Inter. I nerazzurri potrebbero prelevare l’attaccante del Parma nelle ultime ore di mercato se va via Pinamonti

In queste ultime ore è emersa la possibilità di poter vedere Gervinho nell’Inter per completare il parco attaccanti a disposizione di Antonio Conte. Il Parma potrebbe infatti cedere l’attaccante ivoriano che è particolarmente pesante per i bilanci. Il colpo comunque si potrebbe concretizzare solo negli ultimi giorni, se non nelle ultime ore, di mercato: dipende infatti da Pinamonti, se l’attaccante appena prelevato dal Genoa lascerà l’Inter in prestito allora si libererà il posto per Gervinho.