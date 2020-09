Inter, una settimana per KantÃ©: missione quasi impossibile? – SM

Inter, una settimana per Kanté: missione quasi impossibile? – SM

Photo 183390664

Kanté è il giocatore indicato da Antonio Conte per completare definitivamente la rosa dell’Inter. La missione per arrivare al centrocampista francese sembra però quasi impossibile a una settimana dalla fine del mercato

L’Inter e soprattutto Antonio Conte sognano sempre di poter accogliere a Milano N’golo Kanté, giocatore indicato dal tecnico come tassello finale su una squadra che può veramente lottare per lo scudetto. La società vorrebbe accontentare il tecnico, ma secondo “Sport Mediaset” è una missione quasi impossibile. Il Chelsea sono fermi sulla loro richiesta di circa 60 milioni di euro, soldi che l’Inter non può spendere se non li ricava dalle cessioni. Ausilio e Marotta dovrebbero quindi mettere da parte 60 milioni con le cessioni e cominciare poi la trattativa col Chelsea, i tempi sembrano essere veramente ristretti per poter raggiungere l’obiettivo.