Oreggia mistifica: «Inzaghi vince, ma con dei dubbi! Inter non fa più paura»

Oreggia, ex Direttore di Tuttosport, in collegamento con gli studi di Sky Sport ha parlato di Juventus-Inter e di quelle che dovrebbero essere delle perplessità da parte di Simone Inzaghi dopo la vittoria di Torino.

PRESUNTI DUBBI – Vittorio Oreggia su Sky ha analizzato così la vittoria la partita di ieri inventando campanelli d’allarme nonostante la vittoria dei nerazzurri: «Questa è una vittoria fondamentale per l‘Inter e la classifica, però io penso che Simone Inzaghi è tornato dalla vittoria di Torino contro la Juventus con qualche perplessità in più. La squadra ha subito tanto la Juventus e creato pochissimo: è un campanello d’allarme perché chi sta davanti viaggia veloce. L’Inter di ieri non mi è piaciuta, al di là del fatto che è riuscita a resistere, però i problemi offensivi si sono materializzati e a mio avviso hanno condizionato. L’Inter non fa più paura! Quando attacca non dà più quella sensazione di poter trovare il vantaggio in qualsiasi momento. Per l’attacco più forte del campionato è un problema».