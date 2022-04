Tavelli: «L’Inter ha una spinta, può cambiare. Ma non ha nulla da due elementi»

Tavelli analizza il successo dell’Inter in casa della Juventus a Sky Sport 24. Il giornalista è dell’idea che serva ancora qualcosa per riprendersi del tutto, con due giocatori sottotono nonostante il trionfo di Torino.

IL CALENDARIO – Fabio Tavelli valuta le prospettive di classifica: «Sulla carta, perché si parla sempre prima, rimane un turno favorevole al Milan. Lo rimarrà anche se dovesse fare lo stesso score di Napoli e Inter, perché sarà passata una giornata davanti. Poi il Milan, in cuor suo, sperava che il Napoli e l’Inter venissero fermate: hanno superato uno scoglio superiore al Bologna ma non importa, perché questa è una parte di stagione dove vincerà chi avrà capacità di spremere tutto. Non penso che tutte e tre potranno fare un filotto, qualche inciampo ci sarà e chi ne avrà di meno vincerà il campionato. Ormai il margine è ridottissimo».

DUE MANCANZE – Per Tavelli è necessario ritrovare gli attaccanti: «L’Inter ha perso completamente Lautaro Martinez. Ha fatto una buona partita a Liverpool, discreta con la Salernitana anche per il livello dell’avversario ma per il resto è scomparso. E non ha avuto nulla da Edin Dzeko. L’Inter ha una spinta, valeva tutto la partita di ieri: non vincere sarebbe stato definitivo. Questo può cambiare, ma se l’Inter gioca così fa molta fatica».