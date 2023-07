Ordine: «Inzaghi complice dell’Inter. Sommer migliore di Onana, spiego»

Ordine fa il punto sull’Inter, dopo le dichiarazioni di Inzaghi. Il giornalista ha qualcosa da dire su Lukaku ma anche su Sommer, probabile sostituto di Onana, e il mercato in attacco.

CONSAPEVOLEZZA – Franco Ordine analizza la situazione dell’Inter su vari fronti. Intervenuto su Radio 24, l’ospite della trasmissione “Tutti Convocati” dichiara: «Mi piace molto la complicità di Simone Inzaghi nei confronti della società e dei suoi dirigenti. Un altro allenatore al suo posto con mezza squadra di titolari partita e senza ancora il portiere e il centravanti, avrebbe dato i numeri al lotto. Invece Inzaghi, con coraggio, ha detto che l’Inter deve puntare a vincere lo scudetto. Secondo me dal punto di vista di Inzaghi la squadra ha raggiunto nell’ultimo pezzo della stagione una grande consapevolezza. Quindi questo è il terreno sul quale lui intende lavorare quest’anno. Io trovo che sia un’operazione da seguire con grande interesse. Romelu Lukaku non deve continuare a far passare messaggi criptici. Deve scrivere il suo pensiero e spiegare come sono andate le cose e perché all’improvviso ha cambiato idea. Ma senza nient’altro. L’Inter in questo momento potrà sfruttare molto dal punto di vista psicologico e delle motivazioni questo episodio. Come fece il Milan con l’acquisto dell’Inter di Hakan Calhanoglu. Secondo me Yann Sommer, complessivamente come portiere, è nettamente meglio di André Onana. Lì l’Inter migliorerebbe ma bisogna vedere come va col centravanti. Se non dovesse venire fuori un nome eccellente, la coppia iniziale Lautaro Martinez–Marcus Thuram non mi dispiace affatto. L’Inter deve decidere se puntare su un centravanti boa. Ma il problema vero sono i gol: passeresti da uno che in condizioni di salute ti garantiva la doppia cifra a uno che non sai cosa ti può dare».