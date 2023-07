Sommer promesso sposo Inter. Ora tocca al Bayern Monaco – SM

Per vedere Sommer con la maglia dell’Inter non dovrebbe mancare molto altro tempo. L’ultimo passo spetta al Bayern Monaco, che sta cercando un sostituto. Le ultime da SportMediaset.

SOSTITUTI – Per l’affare Yann Sommer l’Inter continua a rispettare i tempi del Bayern Monaco, anche se questo vuol dire restare ancora senza un portiere. Marco Barzaghi spiega a che punto è la ricerca del club tedesco per il sostituto: «Tuchel vuole trovare un sostituto prima di lasciare andare via Sommer. Lo svizzero si è già promesso all’Inter, per cui ci sarebbe già l’accordo sui 5 milioni di euro. Per l’arrivo di De Gea al club tedesco calano le possibilità per via dell’ingaggio molto alto e anche per la garanzia della titolarità che il Bayern Monaco non può dargli, visto che sta recuperando Neuer. Prende corpo invece l’idea Szczesny. Possibilità interessante se la Juventus si accontentasse di 15/20 milioni di euro. Ci sono stati dei contatti con il suo entourage».