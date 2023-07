Inter-Al Nassr, quanti cambi per Inzaghi: inizia il secondo tempo

Inter-Al Nassr, inizia il secondo tempo! Tanti cambi per Simone Inzaghi che modifica i protagonisti sulle corsie esterne e non solo.

CAMBI − Inter-Al Nassr è terminata momentaneamente, sul primo tempo, con il risultato di 1-1. Inizia ora il secondo tempo dell’amichevole contro la squadra dell’ex Marcelo Brozovic. Simone Inzaghi cambia tanto: in campo ci sono per la ripresa Juan Cuadrado, Marcus Thuram, Federico Dimarco, Kristjan Asllani, Stefano Sensi, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Tra i giocatori che restano in campo ci sono Alessandro Bastoni, Davide Frattesi e Lautaro Martinez. Resta in campo anche Filip Stankovic, non sostituito per ora da Raffaele Di Gennaro.