Balogun, una situazione può agevolare l’Inter: è lui la prima scelta − Sky

Balogun è il giocatore su cui l’Inter vorrebbe affondare per il proprio reparto offensivo. Una situazione può adesso agevolare il club nerazzurro.

ASSIST ALL’INTER − Per l’attacco, come reso noto da Sky Sport, i nomi che l’Inter segue restano sempre gli stessi. Beto, Alvaro Morata e Folarin Balogun. L’attaccante dell’Arsenal è la prima scelta dei nerazzurri. Inoltre, Balogun sta continuando ad allenarsi a parte. Non è stato convocato dal club inglese perché fondamentalmente non è considerato come priorità. Ma lui, come ha anche dichiarato, vuole giocare. E su questo preme l’Inter che vorrebbe approfittare per strappare il giocatore a un prezzo non eccessivo.