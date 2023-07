Trubin, l’Inter non molla: cambia strategia e aggiunge un obiettivo – SM

In porta l’Inter ha ancora tanto da fare. Trubin resta il prescelto per il ruolo di secondo portiere. I nerazzurri per raggiungerlo stanno pensando a una nuova strategia, legata anche ad un altro nome.

STRATEGIA – Dopo aver sistemato la questione legata al probabile arrivo del primo portiere Yann Sommer, l’Inter dovrà occuparsi anche della questione secondo. Il candidato per quel ruolo, da inizio mercato, è Anatolij Trubin ma le richieste dello Shakhtar Donetsk non si abbassano e complicano la trattativa nerazzurra. Secondo Marco Barzaghi, intervenuto nel corso dell’edizione di SportMediaset, l’Inter non ha intenzione di rinunciare all’estremo difensore ucraino e sta mettendo a punto un piano per ottenerlo. Nella nuova strategia nerazzurra è previsto di di Trubin a parametro zero, visto che il contratto con lo Shakhtar Donetsk è in scadenza del 2024. Nel frattempo, per tamponare il posto vacante, il nuovo obiettivo è Emil Audero, che arriverebbe all’Inter in prestito dalla Sampdoria.

Fonte: SportMediaset – Marco Barzaghi