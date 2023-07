Inter-Al Nassr, risultato di 1-1: chance sprecate nella finalizzazione

Termina 1-1 il match di Inter-Al Nassr, ovvero il primo banco di prova amichevole della tournée in Giappone (segui QUI il nostro live testuale). Il resoconto di quanto accaduto allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka per i restati 45′.

CHANCE SPRECATE − Allo Yanmar Stadium Nagai di Osaka è andata in scena la prima amichevole dell’Inter contro l’Al Nassr. Il primo tempo era terminato sull’1-1, grazie al gol del pareggio realizzato da Davide Frattesi decisivo con la sua capacità nell’inserimento. Per il secondo tempo, diversi sono stati i cross messi dalla destra da parte di Juan Cuadrado all’indirizzo di Marcus Thuram che però non è riuscito il più delle volte ad essere incisivo. Propositivo Stefano Sensi che ad esempio al 65′, trovato da Frattesi, ha cercato di far girare il suo destro ma la palla è finita di poco fuori al lato. Al 66′ Lautaro Martinez spara alto sopra la traversa e divora l’occasione di mandare l’Inter in vantaggio. Al 72′ trova minuti di gioco anche Raffaele Di Gennaro. Nello stesso tempo, vengono sostituiti anche il capitano Lautaro Martinez con Sebastiano Esposito e Frattesi con Giovanni Fabbian. Al 76′ ci prova anche Asllani da fuori area che però esce di molto. Tanti tiri in porta nella ripresa, con l’Al Nassr chiuso nella propria metà campo almeno fino all’82’ quando Al-Hassan non punta la porta ma cerca, sbagliando, un compagno in area. La squadra araba al 90′ conquista una punizione dalla distanza e Di Gennaro rischia qualcosa in uscita. Dopo i 3′ di recupero concessi dall’arbitro, il match è terminato sul risultato di 1-1. Non bastano i 9 tiri in porta alla squadra di Simone Inzaghi.

INTER-AL NASSR: 1-1

Ghareb (Al Nassr) 23′, Frattesi (Inter) 44′