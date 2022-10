Ordine: «Inter, una montagna di debiti! Suning, cessione a tutti i costi»

Franco Ordine, intervenuto sulle frequenze di TMW Radio, ha parlato della situazione societaria dell’Inter, con Suning che ha incaricato due banche d’affari di trovare acquirenti

CESSIONE – Queste le parole di Ordine: «Cessione Inter? Con il mandato dato a due banche d’affari di trovare un acquirente, fissando per altro la cifra di partenza, bisogna vedere per un club che ha una montagna di debiti, con una scadenza molto vicina che è quella del maggio del 2024 entro la quale il gruppo Suning deve restituire il prestito al fondo Oaktree che è passato, in questo periodo, è aumentato con gli interessi del 12%. Poi c’è il bond che ha 30 milioni di interessi all’anno. Abbiamo una situazione economico-finanziaria che impone a Suning la cessione a tutti i costi. Il problema è solo il tempo, siccome la scadenza del 2024 è vicina, le trattative secondo me si dovranno concludere entro l’estate del 2023 perché altrimenti si va troppo vicini alla scadenza del prestito. Socio? Quale socio entra in minoranza in una società con una situazione debitoria gigantesca».