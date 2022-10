Brozovic come Lukaku: rientro vicino! Big match nel mirino – Sky

Inter, non solo Romelu Lukaku, anche Marcelo Brozovic è vicino al rientro. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il centrocampista nerazzurro mette un big-match nel mirino.

RECUPERO – Altre buone notizie per Simone Inzaghi. Dopo il rientro di Romelu Lukaku, anche Marcelo Brozovic rivede il campo, ma ovviamente non ancora in gruppo. Secondo quanto riferito dall’emittente televisivo, Marcelo Brozovic ha ricominciato a lavorare sul campo dopo la lesione parziale dei flessori della coscia sinistra rimediata con la Nazionale croata che lo tiene fuori da quasi un mese. Il centrocampista punta a rientrare per la trasferta di Torino contro la Juve del 6 novembre.