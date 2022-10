FOTO – Inter e One Block Down insieme per il nuovo terzo kit nerazzurro

L’Inter ha presentato oggi la terza maglia (qui i dettagli). Il nuovo kit è stato promosso con la collaborazione di One Block Down, marchio di abbigliamento presente anche a Milano con un proprio negozio.

PROMOTER SPECIALE – Per promuovere la terza maglia svelata oggi, l’Inter ha stretto una collaborazione con One Block Down. Nel comunicato del club nerazzurro è presente una menzione al famoso marchio di abbigliamento: «I fan, le loro passioni, la storia e il futuro. Il terzo kit si lega alla community GEN Z in una commistione tra sport e moda. Il lancio è amplificato dalla collaborazione con One Block Down, la più importante vetrina streetwear di Milano. Negli ultimi dieci anni One Block Down, grazie al suo stile distintivo, i suoi eventi esclusivi e i suoi contenuti innovativi, è diventato la più importante piattaforma per le nuove generazioni. Alla express collection della terza maglia sarà dedicata una vetrina nello store nei pressi di Piazza Duomo, uno dei negozi streetwear più visitati d’Italia».

Sul proprio profilo Instagram, l’Inter ha pubblicato un post che certifica questa collaborazione.

Nella foto un modello di One Block Down con indosso la terza maglia.