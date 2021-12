Ordine: «Inter, normale vincere con 700 milioni spesi. Calhanoglu? 5 e 7,5»

Franco Ordine, intervenuto in collegamento su Tutti Convocati, ha tirato una frecciatina all’Inter sul mercato. Il giornalista ha poi dato un giudizio alla stagione di Calhanoglu

GIUDIZIO − Ordine riflette su Inzaghi e dà un voto a Calhanoglu: «Il semplice fatto che Simone Inzaghi abbia già fatto in Champions League rispetto ad Antonio Conte è un risultato che non si può discutere. Il fatto che l’Inter con i giocatori che ha preso stia facendo molto bene e stia giocando meglio rispetto allo scorso anno è pure indiscutibile. Per Hakan Calhanoglu voto cinque per la parte iniziale, 7,5 adesso».

MERCATO − Ordine esalta i dirigenti del Milan e tira una frecciatina all’Inter: «Per tutta l’estate, sono stati presi in giro i dirigenti rossoneri perché avevano perso a zero Gianluigi Donnarumma e Calhanoglu e la risposta è stata che il Milan di quest’anno va meglio rispetto a quella dell’anno scorso. Dopo aver fatto 700 milioni spesi è normale che vince l’Inter».

INFORTUNI − Su questo problema, ecco il pensiero di Ordine: «Se in due anni il Milan ha collezionato 732 infortunati, quasi tutti muscolari, non può essere un caso. C’è molto di merito dell’Inter per i due anni vissuti con Antonio Pintus. Se l’Inter perdesse Handanovic, Skriniar, Dzeko e qualche altro importante anche i nerazzurri andrebbero in difficoltà».