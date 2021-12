Sabatini: «Inter, esordio Inzaghi al Bernabeu. Che sfida a centrocampo!»

Sandro Sabatini, dagli studi di Sport Mediaset, ha presentato la gara di questa sera tra Inter e Real Madrid di Champions League. Per il tecnico nerazzurro sarà la prima volta assoluta al Bernabeu

REAL MADRID-INTER − «Sia da calciatore della Lazio che da allenatore, Simone Inzaghi non ha mai messo piede al Santiago Bernabeu mentre per l’Inter rievoca la vittoria del 2010. Nella gara di Milano è andata in scena la sfida Marcelo Brozovic e Luka Modric che nelle squadre di club fanno lo stesso ruolo e in Nazionale si coadiuvano bene. Su Ivan Perisic, mai dire mai per il rinnovo, occhio anche alla partita di questa sera».