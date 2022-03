Ordine contro Inzaghi: «Tradita mentalità Inter ad Anfield per una scelta»

Franco Ordine, in collegamento su Tutti Convocati, ha ammonito Inzaghi per una scelta non operata martedì sera ad Anfield in Liverpool-Inter. Va contro la mentalità dei nerazzurri

CONTROCORRENTE − Ordine si scaglia su Inzaghi per il mancato ingresso di Dzeko a Liverpool: «Il non ingresso di Edin Dzeko a Liverpool non mi è piaciuto, tradisce mentalità non da Inter se Simone Inzaghi lo ha veramente preservato per il Torino. Il colpaccio col Bayern Monaco nel 2011 nacque nelle stesso condizioni, l’Inter ha tradito un po’ le sue origini e le sue mentalità. Però il colpo di coda dell’uscita di Alexis Sanchez ha assunto un grande valore».