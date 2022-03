Pioli dribbla l’Inter: «Concentrato sul nostro lavoro. Lotta a 5 in Serie A»

Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Milan-Empoli. Non ha risposto domanda sull’Inter fuori dalla Champions League, concentrandosi sul lavoro della propria squadra e sulla lotta in campionato

LOTTA SERRATISSIMA − Pioli snobba la gara dei nerazzurri a Liverpool e si concentra sul campionato: «Con l’Inter fuori dalla Champions League testa a testa più rabbioso? La settimana nostra è stata contraddistinta dal nostro lavoro. Saranno 10 gare complicate, le prime 5 vorranno fare più punti possibili. Noi dobbiamo continuare a dare il massimo partita dopo partita e vincere più gare delle altre. Le prime cinque sono squadre molto forti che potrebbero fare una striscia di tante vittorie consecutive anche se il campionato è molto equilibrato».