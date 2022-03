Biasin: «Inter a testa alta da Liverpool? Conta poco. Torino come riprova»

L’Inter domenica sera giocherà in campionato contro il Torino dopo l’uscita dalla Champions League per mano del Liverpool. Biasin, su Tutti convocati, non ha dubbi sull’importanza della partita

RIPROVA − Biasin ritiene la gara di Torino fondamentale: «Inter più consapevole da Liverpool dopo un mese di cattivi risultati e brutte prestazioni. Con la Salernitana, hai fatto il tuo dovere, giocando e vincendo da grande squadra. Uscita col Liverpool a testa alta la metto da parte, conta poco perché sei uscito comunque dalla Champions League. Però hai tenuto botta ad una squadra più superiore. La riprova però ce la devi avere a Torino, gara complicata contro una squadra che fa una grande difesa».