Torino-Inter, rispetto a Liverpool due ritorni dal 1′ e una conferma: le ultime

Mancano solamente due giorni a Torino-Inter, match in programma domenica sera. In vista della formazione da schierare dal 1′, rispetto a Liverpool ci sono due ritorni e una conferma

ULTIME − È già l’antivigilia di Torino-Inter, crocevia fondamentale per la stagione dell’Inter. Dopo la vittoria a Liverpool per 0-1 con conseguente eliminazione dalla Champions League, i nerazzurri vogliono rituffarsi immediatamente sul campionato per riprendere la marcia verso la seconda stella. Simone Inzaghi sta valutando l’undici da schierare. Rispetto al match di Anfield, il tecnico ritrova dal 1′ sia Nicolò Barella che Edin Dzeko. Il primo fuori per squalifica martedì sera, il secondo è rimasto 90′ in panchina. Da Liverpool però arriva anche una conferma: Hakan Calhanoglu. Nessun turno di riposo per il centrocampista turco che sarà regolarmente in mezzo al campo da titolare.