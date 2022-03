Inter contraria all’elezione del nuovo presidente Lega Serie A: ecco tutti i voti – CF

Inter probabilmente non soddisfatta dell’ultima nomina presso la Lega Serie A ma non è l’unica. Come riportato dal sito specializzato Calcio e Finanza, la società nerazzurra non ha espresso la sua preferenza in favore del nuovo presidente

SCELTA NON CONDIVISA – Il nuovo Presidente della Lega Serie A da oggi è Lorenzo Casini (vedi articolo). Il successore del dimissionario Paolo Dal Pino, però, non è stato scelto all’unanimità. Anzi, i voti a favore sono appena undici. Poi otto schede bianche e un voto nullo, dato – inutilmente – allo stesso Dal Pino. Come riportato dal collega Matteo Spaziante sul sito specializzato Calcio e Finanza, l’Inter figura nell’elenco dei nove club che non hanno votato a favore di Casini. Insieme all’Inter anche le altre due principali “grandi” del calcio italiano, Juventus e Milan. Così come l’Atalanta e la Roma. Completano l’elenco “anti-Casini” Bologna, Cagliari, Sassuolo e Torino, quest’ultima prossima avversaria dell’Inter in Serie A.

Fonte: Calcio e Finanza – Matteo Spaziante