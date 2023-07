Oppini: «Lukaku flirta con Juventus? Non poteva fare di peggio!»

Da tifoso bianconero Francesco Oppini si esprime sulla possibilità di vedere Lukaku vestire la maglia della Juventus. Di seguito il pensiero dell’ospite di Radio 24.

PRO E CONTRO – Francesco Oppini cerca di valutare i pro e i contro dello “scambio” Vlahovic-Lukaku premeditato dalla Juventus. L’opinionista, intervenuto nella trasmissione radiofonica “Tutti Convocati”, dichiara: «Se devo ragionare da società Juventus ti dico di sì a Lukaku. Perché tu vendi un giocatore a 80 milioni di euro e poi prendi un giocatore di 30 anni pagandolo 35 milioni. Fai cassa, fai plusvalenza, prendi comunque un giocatore che in Serie A qualcosa ti muove. Però il concetto è: chi darebbe mai via un ventitreenne di prospetto per un trentenne? Io non lo farei mai, anche perché l’atteggiamento che Lukaku ha avuto nei confronti dei tifosi dell’Inter va al di là di ogni situazione precedente. Era già stato perdonato una volta, riaccolto e va via facendo addirittura peggio. Flirtare con la Juventus penso che è stata la cosa peggiore che potesse fare. A me, da juventino, fa anche ridere la cosa però se dovessi scegliere io per una Juventus che non ha problemi economici direi no a Lukaku e sì a tenere Vlahovic».