Onana pensa al futuro e afferma: «Sono convinto che…»

Onana si è trasferito al Manchester United dando l’addio all’Inter, non senza difficoltà. Ora guarda avanti e si esprime così sul percorso che lo attende per il futuro.

FUTURO − André Onana, dopo l’addio sofferto all’Inter, ha iniziato la sua nuova avventura al Manchester United. Sui social, dopo l’amichevole giocata oggi contro il Lens, ha scritto pensando solamente al futuro: «Questo stadio respira calcio, storia e gloria. Sono convinto che vivremo grandi momenti nel Teatro dei Sogni. Resteremo uniti nei momenti difficili e andremo sempre avanti. Gloria Gloria Manchester United. AO24».

This stadium breathes football, history and glory. I am convinced that we will live great moments in the Theatre of Dreams. We’ll stick together in hard times & we’ll always move forward.

Glory Glory Man United.

August 5, 2023