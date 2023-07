Onana: «All’Inter magia inspiegabile! Manchester United, un onore»

Onana ha parlato ai canali del Manchester United ritornando anche sulla sua esperienza all’Inter. Il portiere però non vede l’ora di esordire con gli inglesi

EMOZIONATO − Onana ha lasciato l’Inter per andare al Manchester United. Le prime parole da giocatore dei Red Devils del portiere: «Sono molto emozionato. Per me è un grande onore. È un grande privilegio far parte di questo grande club, essere parte di questa famiglia per me è fantastico. Sono davvero emozionato. Sono felice e motivato. Non vedo davvero l’ora di iniziare a giocare. L’importante è essere onesti e dire sempre la verità. Sono una persona che vuole sempre nuove sfide. Giocare in Premier League e per un club come lo United è incredibile. Tutte le parti volevano che ciò accadesse. Ma quel che conta è che, anche se fossi rimasto, sarei stato ugualmente contento perché all’Inter non ho mai avuto problemi. A Milano, infatti, è nata una magia che è quasi difficile da spiegare».